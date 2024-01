Chormusik in Rheinberg Weihnachtskonzert am Sonntag in der St.-Evermarus-Kirche

„Da die Weihnachtszeit erst mit dem Heiligen Abend beginnt, sollen bis dahin keine Weihnachtslieder in der Kirche gesungen werden. Von daher kam ein Adventswochenende für unser Konzert nicht in Betracht“, teilt der Männergesangverein in seiner Einladung mit. Deshalb habe man sich auf Sonntag, 7. Januar, 16 Uhr, als Termin geeinigt.