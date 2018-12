Ein guter Tipp zum Schluss: Tickets für die 10. Enni-Night of the Bands am Samstag, 12. Januar, in der Rheinberger Innenstadt. 14 Bands werden zwölf Lokale richtig durchschütteln. Mit handgemachter Live-Musik und Partystimmung von 18.30 Uhr bis in die Morgenstunden. Erstmals feiert auch der neue Budberger Bahnhof mit, betrieben von Manuela Breuer (r., zusammen mit Andrea Kleinen). Karten für den musikalischen Kneipenbummel gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in allen teilnehmenden Lokalen, bei der Volksbank Niederrhein und in der Buchhandlung Schiffer sowie online hier.

Den ganzen Bericht mit den Geschenktipps finden Sie hier.