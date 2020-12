Weihnachtsgottesdienst in Alpen : Heiligabend unter besonderen Vorzeichen

Um das Ansteckungsrisiko sei weit wie möglich zu senken, waren nur 70 Teilnehmer zugelassen worden Foto: Erwin Kohl

Alpen Während anderswo darauf verzichtete wurde, haben Menschen in Alpen an Heiligabend gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert. „Wir können als Kirche nicht schweigen“, sagte Pfarrer Hartmut Becks. Am späten Abend wurde auch gemeinsam „Stille Nacht“ gesungen.

„Was für eine heilige Nacht? Seit Jahrhunderten zum ersten Mal nicht mehr in der warmen Kirche mit all dem Vertrauten und Geborgenen“, bedauerte Pfarrer Hartmut Becks während eines Gottesdienstes, den so schnell keiner der Anwesenden vergessen wird. Um ein Ansteckungsrisiko nahezu auszuschließen, waren nur 70 Teilnehmer zugelassen, die Abstände zueinander wurden noch einmal deutlich erhöht, Mundschutz während der gesamten Veranstaltung war Pflicht, und auf das Singen musste verzichtet werden. Eine Absage kamen für Becks und das Presbyterium nicht infrage: „Wir können als Kirche nicht schweigen, dass würde die Katastrophenstimmung nur weiter erhöhen.“

Stattdessen zog Becks Parallelen zu der Geburt Christie: „Könnte es sein, dass wir ausgerechnet am heutigen Heiligen Abend der Krippe Jesus näher sind denn je? In all der Verworrenheit, dem Ausgeliefertsein und der Unverfügbarkeit unserer Existenz? Maria und Josef hätten sicher auch lieber etwas Anderes erlebt in dieser Nacht. Aber auch sie mussten sich der Realität stellen und im Rahmen der Anordnungen und Regelungen des Staates ihren Weg und Ausweg finden.“ Der Pfarrer mahnte in seiner Lesung vor Streitereien über die richtige Vorgehensweise in der Pandemie, die Debatten darüber seien moralisch aufgeladen. „Es ist lächerlich, sich kleingeistig an den Kragen zu gehen, wo wir doch alle in Wahrheit vor einem viel größeren Thema stehen: dem Klimawandel. Das ist die Krippe, über die wir heute Nacht reden und vor der wir stehen.“ Die Traurigkeit, das Abschlusslied „Oh du fröhliche“ nur leise mitsummen zu dürfen, war den Besuchern anzusehen.