Alpen im Umbau : Willy-Brandt-Platz steht zum Parken bereit

Alpen Die Alpener Verwaltung hat wegen akuter Parkplatzprobleme im Ort mit dem Investor gesprochen. Bis zum Beginn der Bauarbeiten für das neue Wohn- und Geschäftszentrum dürfen dort nun Autos abgestellt werden.

Der Willy-Brandt-Platz in Alpen wird nach dem Abriss des Feuerwehrgerätehauses sowie eines Hauses an der Rosenstraße sowie eines Mehrfamilienhauses an der Lindenallee – das alles hat viel Zeit in Anspruch genommen – bis zum Beginn der Bauarbeiten für das neue Wohn- und Geschäftszentrums ein öffentlicher Parkplatz. Das hat die Verwaltung jetzt mitgeteilt.