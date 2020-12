Kommunalpolitik in Alpen : Rat tagt nur in konzentrierter Form ohne Debatte

Alpen Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Fraktionen entschieden den Rat nur in reduzierter Stärke einzuberufen und ganz auf Debattenbeiträge zu verzichten. Die Haushaltsreden gibt’s nur schriftlich.

Auch die Politik in Alpen reagiert auf den harten Lockdown. Wie André Emmerichs, im Rathaus zuständig für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse, am Montag auf Nachfrage bestätigt hat, haben sich die Fraktionen in interfraktioneller Runde darauf verständigt, sich am Dienstag, 15. Dezember, 18 Uhr, im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule nur in konzentrierter Form zu treffen. Das bedeutet, dass alle Fraktionen nicht in kompletter Stärke erscheinen, sondern entsprechend ihrer Größe nur einen Teil ihrer Abgeordneten zu letzten Sitzung in diesem Jahr entsenden. Es sei aber sichergestellt, dass auch Die Partei, mit nur einem Sitz vertreten, abstimmen dürfe. Gleichzeitig haben sich alle Fraktionen damit einverstanden erklärt, auf Debatten und Redebeiträge zu verzichten. Das gilt auch bei der Verabschiedung des Haushaltes für das kommende Jahr, üblicherweise eine gute und willkommene Gelegenheit für die einzelnen Fraktionen zur politischen Standortbestimmung und damit zur Profilierung. Sie begnügen sich wie schon im Frühjahr bei der Verabschiedung des Etats für das nun zu Ende gehende Jahr mit Stellungnahmen, die sie schriftlich vorlegen. „Wir sind bemüht, die Sitzung so zügig wie möglich über die Bühne zu bringen“, so Emmerichs. Das gelte auch für den sicher nicht unumstrittenen Antrag der FDP, vorerst ganz auf Elternbeiträge für die Betreuung in Grundschulen zu verzichten. Es werde ohne Diskussion abgestimmt, hieß es.