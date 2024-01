Sofortkreditprogramm aufgelegt Wasser im Keller – Volksbank Niederrhein hilft unbürokratisch

Die Betroffenen brauchen darüber hinaus noch weitere Unterstützung. Seit Tagen kämpfen sie gegen das Grundwasser, das von unten in die Keller drückt. Anwohner in Menzelen-Ost berichteten unserer Redaktion, dass sie sogar Pool- und Aquarienpumpen einsetzen mussten, weil andere Pumpen nicht mehr verfügbar gewesen seien. Außerdem hätten sie versucht, ihr Hab und Gut in den Kellern so weit es ging zu schützen oder in höhere Etagen zu tragen. Aber alles konnte nicht vor dem Wasser gerettet werden. Die Gemeinde Alpen hat deshalb an der Straße Am Feldrain in Menzelen-Ost einen Container aufgestellt, damit die Anwohner Sperrmüll entsorgen können.