Warenbörse in Rheinberg Trödeln verlängert die Wertstoffkette

Rheinberg · Es herrschte viel Andrang bei der Warenbörse auf dem DLB-Betriebsgelände an der Bahnhofstraße in Rheinberg. Hier wird man einiges los, was man selbst nicht mehr gebrauchen kann aber das für andere noch von Nutzen ist. Viele haben gewonnen.

07.05.2023, 11:42 Uhr

Auf der Warenbörse auf dem DLB-Betriebsgelände war am Samstagmorgen einiges los. Der große Warentisch war viel zu klein. Jede neue Kiste wurde neugierig durchsucht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Heidrun Jasper

Die Warenbörse, die die Abfallberatung der Stadt Rheinberg wechselte anfangs den Standort – jetzt findet sie zentral auf dem Gelände des Dienstleistungsbetriebes (DLB) an der Bahnhofstraße statt. „Früher mussten wir die Waren, für die es keine Abnehmer gibt, einsammeln, zum DLB fahren und dort entsorgen. Da waren wir Stunden unterwegs“, erklärt Odo Zimmermann. Das sei zu teuer gewesen, also wurden die Warenbörsen eingestellt.