Rheinberg: Wallach leidet unter akutem Verkehrsstress

Rheinberg Sachschaden: Nach einem Unfall auf dem Schwarzen Weg macht Karlheinz Kamps seinem Ärger Luft.

Chaos am Schwarzen Weg in Wallach. Von teils unhaltbaren Zuständen berichtete gestern Anlieger Karlheinz Kamps. Die Straße wird als Schleichweg missbraucht, seit die Sanierung der Bundesstraße 58 die Fahrt von der Rheinbrücke in Richtung Alpen blockiert. Kamps ärgert sich bereits seit Wochen über den "erheblich gestiegen Verkehr" vor seiner Haustür. Seit gestern Morgen ist er richtig sauer. Sein Auto, das er wie stets in der Parkbucht abgestellt hatte, hat erhebliche Kratzer abbekommen, weil sich ein Lastzug und ein Gelenkbus auf dem schmalen Weg in die Quere gekommen und sein schwarzer Volvo dabei an die Seite gedrückt worden sei.