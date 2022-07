Bürgerschützenverein Wilhelm Tell Wallach : Viel Ehr‘ für den Präsidenten

Wallach Hans-Joachim Günther ist zum Ehrenpräsidenten der Wallacher Wilhelm-Tell-Bürgerschützen ernannt worden. Der 61-Jährige war 20 Jahre Vorsitzender des Vereins.

Für Hans-Joachim Günther ist der Wallacher Bürgerschützenverein Wilhelm Tell nicht einfach ein Verein. Es sei ein großes Stück seines Lebens, sagt der 61-jährige Rechtsanwalt, der – bis auf die Studienjahre in Marburg – sein ganzes Leben in Wallach zugebracht hat. Mehr als 40 Jahre gehörte er dem BSV-Vorstand an, vor 20 Jahren wurde er zum neuen ersten Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Heinz Keris gewählt. Nun hat er seinen eigenen Grundsatz befolgt, der da lautete: „Wenn man 60 ist, sollte man den Jüngeren den Vortritt lassen.“ Mit Frederik Jänicke ist ein Nachfolger gefunden und Hans-Joachim Günther darf sich nun Ehrenpräsident nennen; ohne Gegenstimmen wurde er gewählt und freut sich sehr über die Auszeichnung.

„Altes erhalten, Neues gestalten“, das sei ein weiterer Grundsatz gewesen, der ihn geleitet habe. „Wir haben immer versucht, Tradition und Moderne zu verbinden“, sagt Günther, für den die Tell-Schützen der wichtigste Kulturträger im Ort sein. „Wir sind ja gleichzeitig auch ein Heimatverein. Wir kümmern uns beispielsweise auch um die Pflege des Ehrenmals.“ In den vergangenen Jahren wurde auch die Feierkultur modernisiert. Es gibt nun eine Party-Night und ein Mittsommerfest wurde installiert. Ein Höhepunkt in seiner Amtszeit sei die Neugestaltung der Wallacher Dorfmitte mit dem Umbau der Alten Schule beziehungsweise dem späteren Feuerwehrgerätehaus zur Dorfgemeinschaftshaus gewesen. 2008 war die Einweihung. Nachdem die Gaststätte Neuenhaus in Wallach 2000 geschlossen worden war, fehlte ein Versammlungsraum im Ort. „Übergangsweise haben meine Eltern dem Schützenverein Asyl in einer Halle gewährt“, so Hans-Joachim Günther. Uwe Plien