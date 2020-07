Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Seilbahn für Waldspielplatz : Oh, wie schön ist Bönninghardt

Kein Weg zu weit: Martina Burg (l.) mit Enkel Luca aus Moers sowie Maren Röttger aus Kamp-Lintfort mit den Töchtern Emilia, Theresa und Ariane kommen immer wieder gern auf den Waldspielplatz. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Bönninghardt Nach den Lockerungen in der Corona-Krise ist das Leben auf dem Waldspielplatz auf der Hei wieder erwacht. In Kürze können Kinder auf der neuen Seilbahn in die Tiefe sausen. Familien schätzen das Gelände und kommen von weit her.