Erlebnispädagogik : Waldkindergarten sucht noch einen Namen

Alpen Jeder kann einen Vorschlag machen. Taufe ist beim Start des Projektes am Montag, 4. November.

(bp) Der Waldkindergarten, der am Montag, 4. November, als erste Einrichtung seiner Art im Kreis Wesel öffnen soll, sucht einen Namen. Die Vorbereitungen in Alpen-Bönninghardt laufen auf Hochtouren, die brandgeschützten Bauwagen, die den Kindern bei Sturm, Kälte und Regen Unterschlupf bieten, sind bestellt und kommen in diesen Tagen. Was noch fehlt, ist ein offizieller Name. Der soll mit einem öffentlichen Wettbewerb gefunden werden.

Neben Eltern und Kindern haben auch Comedian Ingrid Kühne, Alpens Bürgermeister Thomas Ahls, Volksbank-Niederrhein-Chef Guido Lohmann und RP-Redakteur Bernfried Paus eine Stimme in der Jury. Jeder kann seinen Vorschlag von sofort an gegen eine Spende von fünf Euro einbringen und damit den Waldkindergarten zum Start unmittelbar unterstützen. Gespendet werden kann beim Alpener Erntefest („Herbstspektakel“) am Sonntag, 13. Oktober, am Stand des Waldkindergartens, per Paypal unter info@waldkindergarten-alpen.de oder per Überweisung auf das Konto bei der Volksbank Niederrhein (IBAN DE93354611061022888010).