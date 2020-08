Kindergarten in Alpen : Wurzelzwerge laufen 95.558 Schritte für „Bewegen hilft“

Kurze Beine, viele Schritte: Im Waldkindergarten in Alpen gehört Bewegung zum Alltag. Foto: Ridder

Alpen Der Waldkindergarten in Alpen hat sich an der Aktion „Bewegen hilft“ beteiligt und mehr als 1500 Euro für die gute Sache eingezahlt. Eine stolze Leistung.

Mit Bewegung kann man nicht früh genug beginnen. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das gilt nach wie vor. So war’s für die Wurzelzwerge im Alpener Wald eine wahre Freude, sich einzureihen in die Schar derer, die sich für die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ anstrengen, die Initiator und Motor Guido Lohmann am Niederrhein in den zurückliegenden Jahren zu einem echten Renner und Dauerbrenner gemacht hat. Da wollte auch der Waldkindergarten nicht hinten anstehen.

Und es hat sich gelohnt, was die sportlichen Wurzelzwerge mit ihren kurzen Beinen so zusammengelaufen haben. 14 Knirpse begaben sich auf dem Schmuhlsberg auf Entdeckertour und haben dabei mit Schrittzählern vom Discounter ihre Leistung gemessen – in Schritten und nicht in Kilometern. 14 Wurzelzwerge sind zwischen 3739 und 9068 Schritte gelaufen, meldete jetzt stolz der pädagogische Leiter des Waldkindergartens, Carlo Ridder. Insgesamt hätten die 14 Wurzelzwerge trotz sommerlicher Temperaturen im schattigen Wald stattliche 95.558 Schritte auf das Bewegungskonto eingezahlt.

Die Kinder hatten im Vorfeld in der Verwandtschaft und bei Nachbarn und Bekannten ordentlich getrommelt und für jeden Schritt einen Cent ausgehandelt, so dass sie am Ende auf eine beachtliche Spendensumme gekommen sind. Guido Lohmann, dessen Aktion in diesem Jahr von der Corona-Pandemie ein wenig ausgebremst wird, freut sich über 1530 Euro. Die Zwergenläufer sind auf den letzten Metern von ihm und Radiomann Marc Torke ins Ziel begleitet worden. Die beiden Mitläufer spendeten anerkennenden Beifall für den großen Beitrag der kleinen Zwerge.