Großbrand im Nationalpark De Meinweg : Nächtliche Hilfe bei Waldbrand an der Grenze

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck Knapp zwei Dutzend Feuerwehrleute aus Alpen, Rheinberg und Sonsbeck waren im überörtlichen Einsatz im Kreis Viersen.

Im Nationalpark De Meinweg an der niederländischen Grenze sind bei einem Brand rund 100 Hektar Wald zerstört worden. Das Feuer war am Montagmittag ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen unterstützten die örtlichen Feuerwehren bei den Löscharbeiten. Insgesamt waren bis Dienstagmittag rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter zwei Dutzend Kräfte aus Alpen, Rheinberg und Sonsbeck.

In der Nacht alarmiert : Feuerwehr löscht Waldbrand an niederländischer Grenze

Alpens Feuerwehrchef Michael Hartjes hatte am späten Montagabend die für diese Fälle vorgesehene Löschgruppe Menzelen zusammengerufenen, um abzuklären, wer für den überörtlichen Einsatz zur Verfügung steht. Sollstärke sei zwei Leute, so Hartjes: „Aber da in Pandemie-Zeiten nicht alle beruflich so eingespannt sind wie sonst, haben sich vier gemeldet.“ Sie machten sich mit dem Mehrzeckfahrzeug auf den Weg zum ersten Sammelpunkt für die linksrheinischen Kräfte an der Hauptfeuerwache in Moers.