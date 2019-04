Waldbrand in Alpen : Feuer in der Schützenschlucht

Alpen Auf dem ehemaligen Spielplatz auf dem Schmuhlsberg brannten 200 Quadratmeter Unterholz.

Die Schützenschlucht am Schmuhlsberg war am Montag Schauplatz eines Großeinsatzes der Feuerwehr. Auf dem ehemaligen Spielplatz oberhalb der Schützenstiege war Feuer ausgebrochen. Es brannten rund 200 Quadratmeter Unterholz, so Feuerwehrsprecher Christian Görtz. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine halbe Hundertschaft Feuerwehrleute brauchte knapp eine Stunde, bis sie den Waldbrand im Griff hatte.

Der nächste Löschbrunnen liegt in der Siedlung am Fuße der Schlucht, gut 300 Meter vom Brandherd entfernt. Aber auch der war eigentlich ungeeignet. Denn das Auftanken der Löschfahrzeuge, die im Pendelverkehr auf der schmalen Zuwegung an- und abrückten, brauchte Platz. Daher entschied Einsatzleiter Michael Hartjes, vor dem Gerätehaus am Will-Brandt-Platz eine Wassertankstelle einzurichten.