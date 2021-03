Nach bundesweitem Stopp : Impfung auf dem Spargelhof in Veen vorerst ausgesetzt

Alpen Nach der Empfehlung das Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), das Impfen mit Astrazenca auszusetzen, hat auch der Kreis Wesel umgehend reagiert. Die mobilen Impfungen von Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten auf dem Spargelhof in Veen sind vorläufig gestoppt.

Nachdem die Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca bundesweit eingestellt worden sind, hat auch der Kreis Wesel am Montagnachmittag unverzüglich die Impfungen mit dem Impfstoff eingestellt. Impfungen mit dem Biontech-Impfstoff werden in der Priorisierungsgruppe der Ü-80-Jährigen im Impfzentrum in Wesel weiter vorgenommen. Alle anderen Impfungen, insbesondere für die Beschäftigten an Grund- und Förderschulen sowie Kitas, die seit Freitag Termine machen konnten, seien bis auf Weiteres nicht durchführbar, teilte der Kreis mit. Für Alpen, Sonsbeck, Rheinberg sollte diese Personengruppe vom mobilen DRK-Team auf dem Spargelhof Schippers in Veen geimpft werden.