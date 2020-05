Schule in Alpen : Ein neuer Schulhof für das ganze Dorf

Der Schulhof an der Grundschule in Menzelen-Ost ist kein Schmuckareal und gleich nach Regenfällen einer Seenplatte. An kicken auf dem Bolzplatz dann lange nicht zu denken.Das soll grundsätzlich anders werden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Die Bevölkerung soll mitreden bei der großangelegten Umgestaltung des Schulgeländes in Menzelen. Da ein Ortstermin wegen der Corona-Auflagen nicht möglich ist, können sie ihre Ideen per E-Mail einbringen.

Aus dem Grund bittet die Verwaltung die Menzelener jetzt online um Unterstützung beim ehrgeizigen Projekt. Die Bürger werden aufgerufen, im Internet an einer Befragung teilzunehmen und so ihre Ideen und Anregungen mitzuteilen. Die Fragebogen können auf der Internetseite der Gemeide heruntergeladen werden und sollten ausgefüllt bis zum 5. Juni an das Planungsbüro per Mail an alpen@martina-hoff.de zurückgesandt werden.