Bürgerbusverein Alpen : Der Bürgerbus-Verein ist seit 25 Jahren in Alpen gut unterwegs

Der Bürgerbus-Verein ist seit 25 Jahren in Alpen gut unterwegs

Der Bürgerbus rollt in Alpen seit 20 Jahren. Am Steuer sitzen ehrenamtliche Piloten. Foto: BBV

1999 begann im Rathaus Alpen eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Auf Betreiben des damaligen Bürgermeisters Wilhelm Jansen wurde die Bürgerbus-Linie ins Leben gerufen. 25 Bürger erklärten sich im April vor 20 Jahren bereit, sich für den neuen Verein ans Steue5 zu setzen um die Nahmobilität im Ort deutlich nach vorn zu bringemn.

Bereits zwei Monate später ging der Verein offiziell an den Start. Der erste Vorsitzende war Hans Coopmann.

Mit einem der ersten Bürgerbusse im Kreis Wesel nahmen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Alpen den innerörtlichen öffentlichen Nahverkehr in ihre eigenen Hände. Seit damals bindet der Bus die Ortsteile Bönninghardt und Veen an das Zentrum von Alpen, den Bahnhof und das Krankenhaus Xanten an.