Radour von Alpen nach Paris Der Marathon-Radler ist startklar für die Tour de France

Der Marathonradler aus Menzelen steht wieder in den Startlöchern. Thomas Hommen (56) hat die Planung für seine diesjährige Sommertour inzwischen abgeschlossen. Es ist seine siebte Großunternehmung auf zwei Rädern. Der Extremradler hat auf die Bremse gezogen und ist von der sportlichen Linie „immer schneller, immer höher, immer weiter“ abgebogen. Gemessen an seinen bisherigen Touren soll’s diesmal recht beschaulich vorangehen. Der Schwerpunkt seiner „Geschichtstour“ wie Hommen sie nennt, liegt auf dem Schauen. Ziel sind vielfach historische Schauplätze in den Benelux-Ländern und im Norden Frankreichs, die in den beiden zurückliegenden Weltkriegen eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Dünkirchen, Arras; Senlis, Reims, Verdun, Nancy und Metz sind Etappenorte.