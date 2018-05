Alpen: Vom Kuhstall mit der Kutsche zum Traualtar

Alpen Käthi und Willi Erps sind nun seit 50 Jahren verheiratet. Ihr Kennenlernen verlief ebenso skurril wie der Tag der Hochzeit.

An zwei Kästen Bier hat man nur sehr begrenzt Freude, die wahre Liebe aber hat man ein Leben lang. So wie Willi und Käthi Erps. Fünfzig Jahre geht das Paar bereits durch dick und dünn, feierte jetzt gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn das Fest der Goldenen Hochzeit.

Nun erschließt es sich nicht direkt, was ausgerechnet Bierkästen mit der großen Liebe zu tun haben. Aufschluss gibt die amüsante "So-hat's-bei-uns-gefunkt"-Geschichte von Willi und Käthi. "Mein Mann hatte mit seinem Skatclub einen Ausflug nach Brüggen geplant", erzählt Käthi Erps. Jeder der Skatbrüder sollte entweder ein Mädchen oder aber zwei Kästen Bier mitbringen. Für was sich Willi entschieden hat, ist bekannt: Er hat kurzerhand Käthi gefragt, ob sie ihn begleiten wolle. Und sie hat "Ja" gesagt. Zum Ausflug am 1. Mai 1964 und zu Willi am 3. Mai 1968. So ungewöhnlich wie ihr Kennenlernen war auch der Hochzeitstag: "Ich bin um fünf Uhr aufgestanden und habe auf dem Hof meiner Eltern erst noch die Kühe gemolken", erinnert sich Käthi Erps. Geregnet habe es an diesem Morgen.