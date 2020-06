Volkshochschule Rheinberg : Mit 16 Kursen in die Sommerferien

Von Kunstkursen für Kinder, über Kräuter-Exkursionen bis hin zum beliebten Boulespiel bietet die Volkshochschule ein breites Programm an (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rheinberg Die Volkshochschule Rheinberg hat ihr Sommerprogramm vorgestellt. Nach Wochen des Stillstands geht es ab dem 26. Juni mit abwechslungsreichen Kursen schrittweise in Richtung Normalität.

Wie Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen war auch die Volkshochschule (VHS) vom Lockdown infolge der Corona-Pandemie betroffen. Mit der Vorstellung des Sommerprogramms signalisiert die VHS nun eines: Nach Wochen des Stillstands geht es schrittweise und unter Beachtung der gegebenen Distanz- und Hygienemaßnahmen in Richtung Normalität. „Wir wollen auch in dieser Zeit präsent sein“, betont VHS-Leiter Jens Korfkamp.

Bundes- wie kreisweit sinkende Infektionszahlen machen Mut, dass das Sommerprogramm vom 26. Juni bis 12. Juli in der geplanten Form stattfinden könne. Das sommerliche Kurs-Intermezzo umfasst in diesem Jahr 16 Veranstaltungen – eine Mischung aus Angeboten verschiedener Bereiche wie Politik und Gesellschaft, Bewegung und Entspannung, Kunst und Kreatives und Sprachen. „Das ist insgesamt etwas weniger als in den Vorjahren, weil einige Angebote aufgrund der derzeitigen Situation und damit aus nachvollziehbaren Gründen abgesagt wurden“, erklärt Korfkamp.

Magdalena Brudek und Jens Korfkamp aus dem Team der Verbands-Volkshochschule freuen sich auf das Sommerprogramm. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Ab sofort kann man sich anmelden Verbindlich Anmeldungen sind ab sofort online möglich. Die Teilnehmerzahlen sind aufgrund der Distanz- und Hygiene-Standards begrenzt. www.vhs-rheinberg.de Entsprechende Informationen sind auf der Internetseite zum Download bereitgestellt. Es gibt auch Online-Angebote.

Um es gleich vorwegzunehmen: In diesem Jahr heißt es wieder „Boule ist cool! – Allez les boules“. Der Klassiker des VHS-Sommerprogramms findet am Mittwoch, 1. Juli, ab 17.30 Uhr im Stadtpark (Eingang) statt. Ebenfalls dabei sind die Kinder-Kunst-Kurse im Rheinberger Konvikt: Von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli, wird mit Ton gestaltet, in der Woche drauf, von Dienstag, 7., bis Donnerstag, 9. Juli, steht Malen mit Acrylfarben im Mittelpunkt. Gleichzeitig mit den Kinder-Kunst-Kursen findet in Xanten das Sommerferienatelier statt.

Auch mit den neuen Angeboten treffen die Programmmacher offensichtlich den Nerv der Zeit: Die Exkursion „Mittsommerkräuter in den Rheinwiesen“ (am 30. Juni) war ruckzuck ausgebucht, so dass ein Zusatztermin für Dienstag, 7. Juli, angesetzt wurde. „Neun Plätze sind noch frei“, sagt Korfkamp.