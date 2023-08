Zwei Wochen nach Automatensprengung Volksbank Niederrhein öffnet ihre Hauptstelle wieder

Vor knapp zwei Wochen hatten mehrere Täter am frühen Morgen den Geldautomaten in der Hauptstelle der Volksbank in Alpen in die Luft gesprengt. Sie flüchteten in einem Auto. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte in der Nähe der A57-Anschlussstelle Sonsbeck drei Tatverdächtige festnehmen. Am Mittwoch suchten Polizeikräfte dort noch einmal nach weiteren Spuren.