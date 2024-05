Geschäftsstelle in Alpen wird erweitert Volksbank Niederrhein wächst nach oben

Die Volksbank Niederrhein plant einen Anbau auf ihrer Geschäftsstelle in Alpen. Die Glaskuppel soll entfernt werden, dafür soll das Gebäude ein drittes Geschoss und eine neue Front bekommen, außerdem soll die Schalterhalle renoviert werden. Dadurch will die Volksbank Niederrhein mehr Platz für Veranstaltungen und für Kundengespräche schaffen, sie will dem Gebäude auch ein modernes, frischeres Aussehen geben. „Wir entwickeln die Geschäftsstelle weiter“, sagt der Vorstandsvorsitzende Guido Lohmann. Die Genossenschaftsbank plant dafür mit einer Investition von 4,5 Millionen Euro. Es sei aber kein luxuriöser Anbau vorgesehen, sondern „eine bodenständige Lösung, so wie es zu uns passt“. Nur seien die Baukosten in Deutschland mittlerweile so hoch.