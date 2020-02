Morde von Hanau : „Hass ist eine Gefahr für die Gesellschaft“

Alpen Chef der Volksbank Niederrhein über Hanau, Demokratie und Werte.

Nach den Morden von Hanau zeigt sich der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederhein, Guido Lohmann, besorgt über die Entwicklung der Gesellschaft. „Wir müssen aufpassen, dass die Gesellschaft an den Rändern links und rechts nicht ausfranst und die Mitte wegbricht“, sagte Lohmann am Freitag. Die aktuelle Entwicklung lasse sich mit den 1920er Jahren in Deutschland vergleichen. Damals seien die linken und rechten Ränder immer stärker geworden, während die Mitte zerbröselt sei, und diese Entwicklung habe später den Aufstieg der Nationalsozialisten ermöglicht. „Wenn die Mitte der Gesellschaft wegbricht, gefährdet das eine Demokratie“, sagte Lohmann.