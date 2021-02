Bilanz für 2020 vorgestellt : Volksbank Niederrhein will wieder Dividende zahlen

Alpen Die Volksbank Niederrhein blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück, trotz Niedrigzins und Corona-Krise. Davon sollen die Mitglieder profitieren, das hängt aber auch von der Bankenaufsicht ab.

Guido Lohmann hätte es sich leicht machen und nur über die Zahlen der Volksbank Niederrhein sprechen können. Dann wäre es am Freitag ein lockeres Gespräch für ihn geworden, als der Vorstandsvorsitzende die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vorstellte. Denn die Volksbank Niederrhein hat wichtige Kennzahlen noch einmal steigern können und einen Rekord erreicht – trotz eines schwierigen Umfelds. „Die Rahmenbedingungen haben sich für Banken weiter deutlich verschlechtert, hinzu kam dann ohne Vorwarnung auch noch die Corona-Krise“, erklärte Lohmann. „In so einem Umfeld ein solch erfolgreiches Jahr hinzulegen, macht uns alle schon ein wenig stolz.“ Er dankte den rund 260 Mitarbeitern für ihren „großen Einsatz und ihr riesiges Engagement“. Dennoch wurde der Chef der Volksbank Niederrhein während des Bilanz-Pressegesprächs sehr ernst.

Als Banker und Mensch ist Lohmann jemand, der volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch denkt. Immer wieder mischt er sich in Debatten ein, am Freitag thematisierte er die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Die Menschen verstünden, warum die Einschränkungen erforderlich seien, aber die Politik müsse ihnen auch eine Perspektive geben, forderte Lohmann. Zuerst sei ein Inzidenz-Wert von 50 die Bedingung für Lockerungen gewesen, plötzlich müsse die 35 erreicht werden. Das könnten die Menschen nur schwer nachvollziehen, zumal es gleichzeitig Probleme bei der Beschaffung von Impfstoff und der Termin-Vergabe gebe.

Außerdem warteten viele Unternehmer immer noch auf die versprochene Hilfe durch den Staat, kritisierte Lohmann. Es gehe nicht um die Konzerne, die vom Staat schnell unterstützt worden seien, es gehe um die Betriebe vor Ort, um Gastronomen, Händler und Handwerker, die seit Monaten im völligen Lockdown seien, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit hätten schicken müssen, die selbst an ihre Reserven und ihre Altersvorsorge gingen, um die Krise zu überstehen. Wenn sie geschlossen bleiben müssten, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sei das richtig, um die Gesundheit aller zu schützen, sagte Lohmann. „Aber dann muss der Staat verdammt noch mal dafür sorgen, dass diese Unternehmer auch die versprochene Hilfe bekommen, denn sie schließen ihre Betriebe zum Wohl der Gemeinschaft.“

Stattdessen dauere es Monate, bis die zugesagten November- und Dezemberhilfen bei den Firmen ankämen, wenn überhaupt. Dagegen baue Bundesarbeitsminister Hubertus Heil noch zusätzlich Bürokratie auf, indem er eine Homeoffice-Verordnung erlasse. Unnötig, kritisierte Lohmann: „Die Unternehmen haben das Thema mobiles Arbeiten in der Krise längst erfolgreich umgesetzt.“ Der Staat solle lieber dafür sorgen, dass Homeoffice zu Hause auch möglich sei, also den Breitband- und Glasfaserausbau voranbringen.

Für 2021 und 2022 rechne er in Deutschland und am Niederrhein mit schwierigen Jahren, sagte Lohmann weiter. Die Folgen der Corona-Krise könnten zu einer Zunahme der Insolvenzen führen. Zwar sei die Wirtschaft vor Ort grundsätzlich gut aufgestellt. „Wenn wir in Deutschland sehr bald einen strukturierten Weg hin zu einer geordneten Wiedereröffnungsstrategie für die Wirtschaft finden, werden die allermeisten unserer Firmen- und Gewerbekunden ganz gut oder maximal mit einem blauen Auge aus der Krise gehen können.“ Es werde aber auch in der Region „Verlierer der Krise“ geben, deren Rentabilität und Liquidität in der langen Krisenzeit nicht ausgereicht hätten.