Annäherung nach Streit um Kita-Bau Viktoria Alpen schlägt Ersatzflächen für Inklusionsprojekt vor

Der Konflikt zwischen der Gemeinde Alpen und Viktoria Alpen um den Bau des DRK-Kindergartens schwelt bereits seit der Planungsphase. Stein des Anstoßes war der kleine Kunstrasenplatz, den die Gemeinde dem Klub als Ersatz für die Fläche zwischen dem großen Kunstrasenplatz und dem Feuerwehrgerätehaus angeboten hatte. Rund 40.000 Euro hatte der Verein daraufhin in Eigenleistung investiert, um dort ein Spielfeld zu errichten, auf dem das Vereinskonzept vom inklusiven Fußball vorangetrieben werden sollte. Als die Gemeinde dann aber genau diese Fläche dem DRK verpachtete, um dort einen Kindergarten in Kombination mit einer Tagespflege zu errichten, eskalierte der Streit. Zuletzt warf die Fußballabteilung Bürgermeister Thomas Ahls sogar Wortbruch vor. Der Verwaltungschef erklärte wiederum im April gegenüber der RP, bislang von Seiten des Vereins kein Konzept für das geplante Inklusionsspielfeld gesehen zu haben. Das Verhältnis zwischen Verein und Gemeinde schien nachhaltig zerrüttet zu sein. In der Bauausschusssitzung stellten Vertreter von Viktoria Alpen nun das lange erwartete Konzept vor.