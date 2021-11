Ursachen bei Westenergie noch nicht bekannt : Viele Straßenlaternen in Rheinberg ausgefallen

Rheinberg In weiten Teilen der Rheinberger Innenstadt ist am Wochenende die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Betroffen war unter anderem die viel befahrene Bahnhofstraße.

In weiten Teilen der Rheinberger Innenstadt ist am Wochenende die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Betroffen war unter anderem die viel befahrene Bahnhofstraße. Am Außenwall zwischen der Rheinstraße und der Bahnhofstraße brannte nur jede zweite Laterne, während der Innenwall nicht betroffen war. Der Günter-Rehse-Weg zwischen Königsberger Straße und Bahnhofstraße blieb komplett dunkel, ebenso Teile der Königsberger Straße. Auch die Altstadtlaternen in der Gelderstraße – in der Fußgängerzone – spendeten kein Licht. Beim zuständigen Energieversorger Westenergie waren die Ausfälle am Sonntag noch nicht bekannt. Somit konnte das Unternehmen auch nichts zu den Ursachen sagen.