Förster bittet um Rücksichtnahme : Auch beim Waldspaziergang zu Ostern gelten Regeln

Die Natur erwacht und lockt – wie das Buschwildröschen – zum Waldspaziergang. Foto: Stefan Befeld, Wald und Holz

Alpen Christopher Koch, Förster in der Leucht mit Dienststelle im Forsthaus Alpen, mahnt zur Rücksicht. Er rechnet über die Festtage mit sehr viel Betrieb.

Es wird voll in den Wäldern am Niederrhein. Das Regionalforstamt Niederrhein rechnet für die Osterfeiertage mit einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen im Wald. Während der Pandemie hat sich die Zahl der Waldbesucher ohnehin etwa verdoppelt, so die Schätzung der Forstleute. „Wenn jetzt gutes Wetter, Frühling und die Feiertage zusammenkommen, wird das noch mehr Menschen raus in die Natur locken“, so Christopher Koch, Förster im Forstbetriebsbezirk Leucht mit Dienststelle im Forsthaus Alpen. „Rücksichtsvoll und gelassen sind Menschen im Wald natürlich jederzeit willkommen“, sagt der Förster.

Im Wald sei genug Platz für alle, die einen entspannten Osterspaziergang machen und in frischer Frühlingsluft tief durchatmen möchten. Eng werde es dort nur, wenn viele zur selben Zeit den Wald an denselben besonders beliebten Hotspots erleben wollen. Daher möchte das Regionalforstamt dazu ermuntern, andere Wälder am Niederrhein zu entdecken, um eine Überfüllung von Parkplätzen und beliebten Waldgebieten zu vermeiden.

IN´nfo Einfache Regeln Gerade in dieser schwierigen Pandemiezeit sind Wälder für die Freizeit und Erholung der Menschen wichtig. Über 50.000 Kilometer ausgewiesene Wanderwege in NRW bieten genug Möglichkeiten für individuelle Naturerlebnisse. Hotspots meiden, Rücksicht aufeinander nehmen und darauf achten, dass die Natur nicht unter die Räder kommt – das sind einfache Regeln, die niemanden einschränken und allen einen erholsamen Osterspaziergang bei zartem ersten Grün und bunten Frühlingsblumen im Wald ermöglichen

Für den Fall, dass der Wanderparkplatz doch überfüllt sein sollte, bittet das Regionalforstamt darum, auf keinen Fall Waldwege zuzuparken. Diese seien oft die einzigen Rettungswege, über die Feuerwehr und Rettungswagen zu den Waldbesucherinnen und Waldbesuchern gelangen können, wenn sie Hilfe brauchen – wie zuletzt die vom Pferd gestürzte Reiterin in Sonsbeck.

Förster Christopher Koch aus Alpen rechnet mit zahlreichen Besuchern in der Leucht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Bei der Planung der Osterspaziergänge kann der Link zur digitalen Wanderkarte von Wald und Holz NRW helfen, auf der auch Parkplätze eingezeichnet sind: www.wald.nrw/wege. Beim Heranzoomen des Wandergebietes ab der Größe 1:50.000 würden Wanderwege und -parkplätze in der digitalen Karte sichtbar.

Neben der Corona-Krise geht die Klima-Krise und der damit verbundene Kampf gegen Borkenkäfer weiter. Forstleute fällen Bäume und transportieren Holz ab, um die weitere Ausbreitung der Borkenkäfer einzudämmen. Andernorts wurden bereits Bäume für den Mischwald der Zukunft gepflanzt.

Naturverjüngung sei der Beginn einer neuen, klimastabileren Waldgeneration. In dem Zusammenhang könne es auch passieren, dass Wege gesperrt werden müssten oder Forstwege, die gleichzeitig als Wanderweg genutzt werden, nicht in dem Zustand sind, der einen Spaziergang in leichtem Sonntagsschuhwerk erlaube. „Respektieren Sie Absperrungen und bleiben Sie auf den Wegen. Es geht auch um Ihre Sicherheit“, so Kochs Bitte.

An vielen Wegen lägen Stämme zu großen Stapeln aufgeschichtet. Diese sogenannten Polter seien „weder Kletterberge noch Picknickbänke“. Lose gestapelte Stämme könnten jederzeit ins Rutschen kommen und zur Gefahr werden, so der Förster.

Da die bereits sehr trockene und warme Witterung immer auch eine Waldbrandgefahr mit sich bringe, sollten sich Waldbesucher außerdem unbedingt an folgende weitere Regeln halten, um Tiere, Pflanzen und sich selbst nicht zu gefährden: Es gilt ein gesetzlich verordnetes Rauchverbot vom 1. März bis 31. Oktober; Feuer und Grillen im und am Wald (100 Meter Mindestabstand) sind nicht erlaubt; Autos darf man nicht im hohen Gras abstellen, da die Abwärme des Fahrzeugs ausreicht, um Gras in Brand zu setzen.

(bp)