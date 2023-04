Debatte um Videoüberwachung in Alpen Politik sucht Mittel gegen Vandalismus

Im Rahmen der Sitzung des Schulausschusses am 14. März haben die Schulleitungen der Alpener Sekundar- und Grundschule eine Kameraüberwachung der Schulgelände angeregt, um die Gebäude gegen jegliche Art von Vandalismus zu schützen. In der Ratssitzung am Dienstag brachte die CDU-Fraktion den Antrag ein, beide Lernstätten mit Kameras zu überwachen.