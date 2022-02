Bildungslandschaft Niederrhein : VHS profitiert von Integrationskursen, aber es fehlen Räume

Jens Korfkamp, Leiter der VHS in Rheinberg, ist zufrieden mit der finanziellen Situation, such aber Räume für Integrationskurse. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Volkshochschule ist finanziell kerngesund. Die Verbandsumlage für Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten ist seit zwölf Jahren mit 165.000 Euro stabil, eine Erhöhung noch nicht in Sicht.

Eins schickte Leiter Jens Korfkamp bei der Verbandsversammlung im Rheinberger Amplonius-Gymnasium gleich selbstbewusst vorweg. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) habe der Volkshochschule (VHS) ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt und ihr bescheinigt, sorgsam mit den ihr zur Verfügung gestellten Mittel umzugehen. Auch müssten sich die beteiligten Kämmerer in den Rathäusern aktuell wenig Sorgen machen, dass die seit 2010 stabile Umlage in absehbarer Zeit steigt. 165.000 Euro zahlen Alpen (circa 30.000 Euro), Rheinberg (circa 70.000 Euro), Sonbeck (circa 20.000 Euro) und Xanten (circa 48.000) in den gemeinsamen VHS-Topf.

Die finanzielle Lage sei recht zufriedenstellend, so der allgemeine Tenor. Vor allem die Integrationskurse für Geflüchtete zahlen sich aus und lassen die Rücklagen der VHS anwachsen. Aber damit man den wieder steigenden Anforderungen gerecht werden könne, so Korfkamp, müsse man Raumprobleme lösen, um die Ankommenden angemessen und wohnortnah zu unterrichten, das heißt in erster Linie sprachlich fit zu machen.

Dazu braucht es Räume mit Sanitäranlagen. Die Klasen müssten zudem zwingend über einen WLan-Anschluss verfügen. Das schreibe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), das die Vorgaben angehoben habe, vor. „Diese Räume sind Grundlage unserer Arbeit“, sagte der VHS-Chef.

Während Alpen, das aktuell 50 Menschen aus Afghanistan aufnehmen werde, bereits signalisiert habe, so Korfkamp, in der Sekundarschule Räume zur Verfügung zu stellen, lägen vergleichbare Angebote aus den anderen Kommunen nicht vor. Die wolle er aber „nicht so einfach aus der Pflicht nehmen“, sagte er auf den Vorschlag, derartige Räume anzumieten. Rheinberg will im Sommer so weit sein, Hilfestellung zu leisten. Xanten tut sich offenkundig schwerer – man verwies auf kirchliche Immobilien. Aus Sonsbeck kam keine Meldung.

Digital auszuweichen, sei keine Option, so der VHS-Leiter: „Die Kurse funktionieren nur in Präsenz.“ Ein interkommunales Angebot, bei denen die Kursteilnehmenden fahren müssten, sei im ländlichen Raum schwierig, auch wenn 50 Kilometer Schulweg offiziell als zumutbar gelten. Die RB 31 beispielsweise sei kein Paradezug für Verlässlichkeit, und das Bus-Netz weit gespannt.

Im klassischen Fächerkanon der VHS schwächeln die Sprachkurse, während der Gesundheitssektor boomt. Hier müssten aufgrund der starken Nachfrage häufig Interessenten abgewiesen werden. Bei den Sprachkursen erhoffe man sich eine Erholung, sobald die Maskenpflicht falle, sagte Korfkamp. Aber auf Prognosen wolle er sich hier nicht einlassen.

(bp)