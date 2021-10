Kommentar : VHS darf nicht zum Spielball werden

Die ehemalige Maria-Montessori-Schule in Rheinberg Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Stadt Rheinberg kommt nicht umhin, das Amplonius-Gymnasium um einen naturwissenschaftlichen Trakt zu erweitern. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe, auch wenn die Kosten dafür bei knapp acht Millionen Euro liegen und diese Investition den Haushalt belastet.

Aber: Die VHS darf nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen werden. Sie ist im Konvikt an der Lützenhofstraße gut untergebracht – in einem Gebäude, das für andere Zwecke gar nicht oder nur bedingt geeignet wäre. Der Erweiterungsbau für das Gymnasium, im Schulausschuss bereits vorgestellt, liegt künftig gleich neben dem Konvikt – für die Weiterbilder sind das perfekte Bedingungen. Die Politik sollte sich einen Ruck geben und den Schulneubau mit dem VHS-Zusatzangebot bauen, auch wenn das den Neubau um 1,3 Millionen Euro teurer macht. Denn die VHS für Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten muss attraktiver werden, um nicht abgehängt zu werden. Die Beschwerden von Kursteilnehmern über ein unzulängliches Raumangebot häufen sich, darauf weist Leiter Jens Korfkamp seit Jahren hin. Das Bundesamt für Migration verlangt für die Durchführung von Integrationskursen, über die die VHS rund die Hälfte ihrer Einnahmen generiert, bestimmte Standards. Da muss also etwas getan werden.