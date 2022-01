Stadtumbau geht weiter : Alpen informiert über die Baustellen im Ortskern

Alpen Im Februar bekommt Alpen seine Neue Mitte und der Fürstin-Amalie-Platz wird umgebaut. Was wann wie passieren soll, erfährt man am Montagabend.

Im Februar sollen die Umbauarbeiten für die sogenannte Neue Mitte und den Kurfürstin-Amalie-Platz mitten in Alpen beginnen. Die Verwaltung lädt nun zu einem Info-Abend ein für Montag, 31. Januar, 18 Uhr, im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule, um die geplanten Maßnahmen vorzustellen, die für rund ein halbes Jahr auch den Verkehr auf der Burgstraße bremsen. Pandemiebedingt können nur 50 Besucherinnen und Besucher zugelassen werden. Der Zugang ist nur Personen gestattet, die geimpft, genesen oder negativ getestet (Test nicht älter als 24 Stunden) sind. Hierzu sind die entsprechenden Nachweise und der Personalausweis bereitzuhalten. Die Gemeinde weist darauf hin, dass während der Veranstaltung das Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske verpflichtend ist. Dies gilt auch am Sitzplatz. Die Masken können nur für Redebeiträge abgenommen werden. Eine Anmeldung ist bei André Enge, Leiter des Fachbereichs Bauen, per Mail an andre.enge@alpen.de zwingend erforderlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Veranstaltung ab 17.45 Uhr auch im Internet per Stream verfolgen unter https://www.alpen.de/alpen-live/.