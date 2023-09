Versuchte Brandstiftung in Rheinberg Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtigen

Zwei unbekannte Männer sollen versucht haben, in einer Shisha-Bar in Rheinberg Feuer zu legen. Dabei wurden sie offenbar von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei veröffentlichte am Freitag Aufnahmen, die die beiden Personen an der Eingangstür zeigen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise und fragt, wo sich die Täter aufhalten? Die versuchte Brandstiftung war am Sonntag, 9. Juli. Die Fotos wurden vom Amtsgericht Moers für die Öffentlichkeitsfahndung jetzt freigegeben.