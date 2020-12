Soziale Aktion am Niederrhein : Musik sorgt für ein wenig Weihnachtszauber

Alpen/Sonsbeck/Xanten Der Versorger Westenergie schickt einen Musikmobil auf die Reise durch die Region. Es macht Station vor Pflegeheimen und Hospitälern. Man es sich aber auch nach Hause oder zu Freunden bestellen.

Auf der Bühne singt ein Musik-Duo Weihnachtsmusik. Von Montag, 14., bis Mittwoch, 23. Dezember, sorgt Westenergie so für Weihnachtszauber in 25 Städten und Gemeinden. Alpen und Sonsbeck sind am Mittwoch, 16. Dezember, an der Reihe. In Xanten rollt das Musikmobil am Freitag, 18. Dezember, vor.