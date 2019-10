Verkehrswende in Rheinberg : Lastenfahrräder als mobile Alternative

Verkehrswende in Rheinberg

Iris Lerch und ihre Töchter Lotta und Mizzi (vorne) leihen sich ein Lastenrad an der Fahrradwerkstatt, die Arnold Hüsch (hinten, r.) leitet. Mit dabei: Klaus Köser (links, Vorsitzender des Vereins Klima-Tisch) und Biggi Kraemer (Tu-Was-Genossenschaft). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Verein Klima-Tisch Rheinberg stellt zwei normale und zwei E-Bikes mit Übergröße leihweise kostenlos zur Verfügung. Für die Fahrradwerkstatt an der Eschenstraße werden neue Räume gesucht.

Iris Lerch muss gar nicht viel sagen, ihre Töchter wissen genau Bescheid. Lotta (4) und Mizzi (1), beide mit Fahrradhelm auf dem Kopf, steigen von ganz allein vorne in das Lastenfahrrad und setzen sich nebeneinander auf die kleine Bank vor dem Lenker. Die junge Mutter leiht sich regelmäßig eines der Fahrräder und ist begeistert. „Ich habe durch Zufall mitbekommen, dass die Stadt diese Räder zur Verfügung stellt und habe mich dann darüber informiert“, erzählt sie. Inzwischen hätte sie sogar schon darüber nachgedacht, das zweite Auto abzuschaffen. „Weil in Rheinberg mit so einem Fahrrad fast alles geht“, wie die junge Mutter sagt. Nicht einmal eine Leihgebühr wird erhoben. Wenn Iris Lerch nicht berufsbedingt auf ein Auto angewiesen wäre, hätte die Familie sich längst für die mobile Alternative auf zwei Rädern entschieden.