Müllsammlung in der Natur : Herbstputz rund um den Menzelener Freizeitsee

Säuberungskommando (v.r.): Michael Janßen, Christian Kempkes, Dirk Peters und Lars Tiefenhoff. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Menzelen Die Verein, die das Gewässer nutzen, hatten zur Säuberungsaktion aufgerufen. Die Resonanz war zwar bescheiden. Der Ertrag auch. Das jedenfalls macht Mut.

Die Sonne lachte, als sich am Samstagmorgen am Freizeitsee die dort beheimateten Vereine auf dem Parkplatz vor dem „Strand-Café“ zum Herbstputz versammelten. Allerdings folgte nur eine gute Handvoll Leute dem Aufruf, den gut sechs Kilometer langen Rundweg um den See von Unrat zu befreien. „Das ist doch recht übersichtlich“, konstatierte der Vorsitzende der IG Alpen-Menzelen, Sportfischer Michael Janssen.

Auch seine Mitstreiter waren ein wenig enttäuscht über die recht magere Resonanz. „Man kann doch nicht immer nur meckern, sondern muss doch auch mal was tun“, fand der Schriftführer des SFV Borth, Dirk Peters. Fred Nabbefeld vom Tauchverein TCA Menzelen zeigte Tatendrang und griff sich vom Anhänger einen Greifer und eine blaue Mülltüte. Vom Parkplatz aus machte sich der kleine Trupp auf den Weg rund um den See, vorbei an einem Schild, das vor Giftködern warnt. „Die sind für Hundebesitzer nicht so schön, darauf müssen wir achten“, so die Sammler. Zum Glück fand sich auf der Strecke nichts dergleichen.

In den Fokus nahmen die Akteure die Uferböschungen und die Angelplätze. Hier fand sich sogar ein verlorenes Paddel: „Ikea war auch schon da.“ Mit dieser sarkatischen Bemerkung warf Janssen eine Holzlatte auf den Hänger. Er fand später noch eine entsorgte Mülltüte und eine Bierflasche.

Die See-Nutzer konnten Geschichten erzählen. „Feuerwehr und Polizei sind mal angerückt, weil Jugendliche hier eine Shisha-Party gefeiert haben.“ Eine Freundin habe mit elf Stichen am Fuß genäht werden müssen, so Lars Tiefenhoff vom ASV Rotfeder. „Sie ist in eine Flasche getreten, die in den Steinen plaziert war.“ Seitdem aber ein Ranger regelmäßig nach dem Rechten schaue, sei es deutlich besser geworden. „Am Schotterweg haben wir schon mal Fensterläden gefunden.“ Im Graben fand sich später ein Sonnenschirmständer aus Beton. „Aber ansonsten ist er fast komplett frei“, stellte Janssen zufrieden fest.