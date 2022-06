Klartext versorgt Schulkinder mit gesunden Mahlzeiten : Verein sucht Helfer für Essensausgabe in Rheinberg

Verein sucht Helfer für Essensausgabe in Rheinberg

Rheinberg Der Verein Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut weitet seine Aktivitäten aus. Künftig soll die mobile Kindertafel nicht nur in Kamp-Lintfort und Moers hungrigen Kindern aus benachteiligten Familien eine warme Mittagsmahlzeit servieren.

Auch in Rheinberg möchte der Verein sich dafür einsetzen, dass Kinder eine gesunde Mahlzeit bekommen. „Kinderarmut gibt es leider auch in Deutschland“, betont die Vorsitzende Maria Welling.

Einen festen Standort für die Kindertafel hat Klartext bereits: an der Eschenstraße unweit der Begegnungsstätte Reichelsiedlung. Es gebe „gute Gespräche“ mit der Stadt. Gesucht werden noch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die mit anpacken. Einige haben sich bereits beim Verein gemeldet. Für einen reibungslosen Betrieb reiche das allerdings noch nicht aus. Das heißt: Es werden dringend Helfer gesucht, die Lust und Zeit haben, montags vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag bei der Essensausgabe zu helfen. Darüber hinaus werden Fahrerinnen und Fahrer für den Bus gesucht.

Wer bei der Ausgabe des Essens von 12.30 bis 15 Uhr helfen möchte oder den Bus fahren (Führerschein alt 2, neu CE) in der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr, meldet sich bitte telefonisch unter 0157 87996250 oder per Mail an info@klartext-fuer-kinder.de.