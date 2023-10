Logistikbranche Verdi ruft zum Streik bei Amazon in Rheinberg auf

Im Tarifkonflikt mit dem Online-Handelsunternehmen Amazon hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) die Beschäftigten an fünf Verteilzentren, darunter auch das in Rheinberg, mit Beginn der Nachtschicht von Montag auf Dienstag zum ganztätigen Streik am 10. Oktober aufgerufen. Anlass für den Aufruf zum Ausstand sei der von Amazon veranstaltete „Prime Day“, bei dem Prime-Mitglieder vergünstigte Artikel kaufen können. „Wir freuen uns für die Kundinnen und Kunden, dass sie am Prime-Day Vergünstigungen bekommen. Aber wir brauchen für die Beschäftigten, die das alles überhaupt erst möglich machen, auch Anerkennung“, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Monika Di Silvestre.