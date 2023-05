Workshop beim Reitverein Alpen Wie Reiter und Pferd sich besser verstehen lernen

Max Brune, erfolgreicher Dressurreiter, wird als Gast in Alpen seine Kenntnisse und Erfahrung ins Ausbildungsprogramm einbringen. Die Teilnehmenden können sich auf praktische Vorführungen mit Erläuterungen freuen. Claudia Münch wird grundlegende Prinzipien der Ausbildung am Boden erklären und verschiedene Übungen vorführen. Vorgestellt wird zudem das Pilotprojekt „Turnier- Ausbildung am Boden“ mit Prüfungen von E bis L**. Die Youngstars präsentieren sich mit verschiedenen Kür-Auftritten. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an erfahrene Reiter als auch an Anfänger.