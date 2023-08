Mit After-Show-Open-Air-Party Landjugend in Veen ruft wieder ins Treckerkino

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Veen ruft wieder zur über die Ortsgrenzen des Krähendorfes hinweg bekannten Filmnacht auf der grünen Wiese. Das Trecker-Kino geht in die nächste Runde. Am Samstag, 16. September, macht sich ab 17 Uhr wieder eine Vielzahl von Traktoren aus der ganzen Region in allen möglichen Formen und Farben und mit ganz unterschiedlichen Pferdestärken unter der Haube auf in den „Kinosaal“ unter freiem Himmel – eine freie Fläche hinter dem Spargelhof Schippers in Alpen-Veen – und wollen für volle Ränge am Hügel sorgen.