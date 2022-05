Aktion für Flüchtlinge in Alpen und Sonsbeck : Borussia-Fans aus Veen beim Ukraine-Spiel zu Tränen gerührt

Alpen/Sonsbeck Der VfL-Fanclub 83 hat 45 Kriegsflüchtlingen den Besuch des Länderspiels ihrer Nationalmannschaft spendiert. Ein bewegendes Erlebnis, nicht nur für die Geflüchteten.

Ein unvergesslicher Abend für die Fans aus dem Krähendorf. Das lag vor allem an denen, die sie zum „Kick der Solidarität“ mitgenommen hatten. Im Bus saßen 45 Ukrainer, meist Frauen und Kinder, die in Alpen und Sonsbeck Schutz vor dem Krieg in der Heimat gefunden haben und denen der Klub um Präsident Josef Holland Tickets und Busfahrt spendiert hatte. So, wie er es auch mal für syrische Flüchtlinge gemacht hatte. Es war ein „beeindruckendes Erlebnis“, sagte Holland am Morgen danach im Gespräch mit der Redaktion. Die Kinder hätten blau-gelbe Fähnchen dabei gehabt, Frauen Perücken in den ukrainischen Landesfarben getragen. Überhaupt seien Frauen im Borussia-Park eine deutliche Übermacht gewesen. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt der Borussen-Fan, der in dieser Saison nicht so häufig jubeln durfte wie erhofft. „Die Stimmung auf den Rängen war prima.“ Und als die Sängerin vorm Anpfiff die ukrainische Nationalhymne angestimmt habe, da seien auch ihm wie vielen um ihn herum „Tränen in die Augen geschossen“.