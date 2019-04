Auftritt von Headless : Rockpalast in der Deutschen Flotte

Rockpalast in der Deutschen Flotte

Gitarrist Michael van de Locht steht beim Konzert in der Deutschen Flotte in Veen bei Headless und bei LazLo auf der Bühne. Foto: Veranstalter

Veen Live auf der Bühne im Veener Gasthof feiert die Band Headless nach mehr als 40 Jahren eine Wiedergeburt. Danach beendet LazLo mit eigenwilligen Interpretationen den Abend. Zwei Musiker stehen in beiden Bands auf der Bühne.

Am Samstag, 27. April, ist es soweit. Fast 41 Jahre nachdem am unteren Niederrhein erstmals eine Band Headless hieß, tritt im Gasthof Zur Deutschen Flotte in Veen wieder eine Band auf, die diesen Namen trägt. Zwei der Musiker aus der Originalformation sind noch dabei: Michael van de Locht (Gitarre, Gesang) und Heinz „Janek“ Janssen (Bass, Gesang). Die Drums spielt der Sohn des Bassisten, Henning Janssen, für den vor drei Jahren verstorbenen Peter Sanders.