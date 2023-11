Veener Dorgespräche Wie Dörfer lebendig und liebenswert bleiben

Die „Macherinnen und Macher“ in den Dörfern am Niederrhein sind am Donnerstag, 9. November, auf den Spargelhof Schippers eingeladen. Dort finden die Veener Dorfgespräche statt, schon zum vierten Mal. Sie laufen auch unter dem Titel „Niederrheinisches Symposium für dörfliches Leben“. „Unser aller Ziel ist es, lebendige und liebenswerte Dörfer zu erhalten“, schreibt Veens Ortsvorsteher Michael van Beek in seinem Grußwort zu den Dorfgesprächen. „Jedes Dorf kann etwas und hat Ideen, da können wir voneinander profitieren.“