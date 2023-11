Veener Dorfgespräche Verlust der letzten Kneipe geht ans Herz

Der Ortsvorsteher nennt in seiner Begrüßung eine Sorge, die viele Veener aktuell umtreibt und die viele Dörfler kennen. Und setzt damit eher ungewollt einen Punkt. „Im Sommer schließt unsere Dorfkneipe. Nach 150 Jahren“, sagt van Beek. Ein Herzstück der Gemeinschaft verschwindet. Das geht an die dörfliche Substanz. Die Bedeutung eines Ortes, wo sich das Dorf regelmäßig trifft, wird in den folgenden dreieinhalb Stunden, in denen so vieles besprochen wird, immer wieder bekräftigt.