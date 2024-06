Veener Dorfkneipe macht dicht „Die deutsche Flotte“ geht außer Dienst

Das große alte Haus mitten im Dorf Veen ist frisch gestrichen. Innen aber, so scheint es, steht die Zeit schon lange still. Der schöne Schein trügt. Auch im Gasthof „Zur deutsche Flotte“ folgt auf die Nacht der Tag. Die letzte Stunde für die Dorfkneipe rückt näher. Wenn das Finale der am Freitag beginnenden Fußball-Europa-Meisterschaft in Berlin abgepfiffen wird, geht im Krähendorf unweigerlich eine Ära zu Ende. Wirt Ralf Terlinden wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli die Zapfhähne hochdrehen. Für immer. Veens Herzkammer hört auf zu schlagen.