Kaltblüter aus Veen im Kalbecker Forst PS-starke Waldarbeiter im Klimaeinsatz

In den vergangenen Tagen hatten die beiden Rösser eine ganz besondere Aufgabe. Sie sollen den Untergrund an den Bäumen auflockern und ziehen dafür die Egge hinter sich her durch den Wald. Auch wenn es so wirkt – das Wort „pflügen“ hört Förster Frank Koch gar nicht gerne. „Das hat hier rein gar nichts mit Pflügen auf einem Acker zu tun. Beim Pflügen wird der ganze Boden umgegraben. Hier geht es dagegen nur darum, den Boden etwas aufzureißen.“