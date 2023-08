Kirmes in Veen Brudermeister Alois van Husen verliert märchenhafte Kinderwette

Ein weiteres Plus: Das Krähendorf ist eine Hochburg des Karnevals. „Viele sind in Karnevalsgruppen aktiv“, erzählte die Lehrerin. „In der Grundschule gibt es am Freitag nach Altweiber eine Karnevalsfeier.“ So hatten viele Kindergarten- und Grundschulkinder Kostüme aus Märchen parat. Die meisten davon kamen schon um 15 Uhr kostümiert zum Festzelt. Das war in den Telefonketten so vereinbart worden. „Wir wollten die Wette gewinnen und zeitlich Luft haben“, sagte die Schulleiterin. So waren es am Ende rund 20 Kinder mehr als notwendig, um die Wette zu gewinnen. Sie kamen vor allem aus Veen. Die meisten Kindergartenkinder hatten Oma und Opa im Schlepptau, um die Wette auch im zweiten Punkt überzuerfüllen. Und sie konnten Figuren aus acht Märchen zeigen, doppelt so viele wie gefordert. Dabei geht es bei der Wette gar nicht so sehr um den Sieg, sondern vor allem darum zu zeigen, wie gut der Zusammenhalt im Dorf ist. 2022 hatte Alois van Husen die Saalwette ebenfalls verloren, als er gewettet hatte, dass es nicht gelingen würde, 28 Könige der Bruderschaft St. Nikolaus mit ihren Königinnen auf die Bühne zu holen. Auch die Wette hat er verloren. Und auch darüber hat er sich gefreut. Natürlich. Seit zwölf Jahren gibt es bei der Veener Kirmes die Wette. „Es war eine Idee aus dem Bauch aus“, so van Husen. „Die gehört zum Fest und ist nicht mehr wegzudenken.“