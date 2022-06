Alle fünf Jahre wieder : Klassentreffen draußen auf dem Land in Veen

Klassentreffen draußen auf dem Land in Veen

Alpen/Xanten Alle fünf Jahre wieder: Der Abi-Jahrgang des Xantener Stiftsgymnasiums von 1982 hat sich wieder mal bei Alpens Bürgermeister Thomas Ahls getroffen. Die Herrschaften segelten auf der „Neuen Deutschen Welle“.

(RP) Kurz vor Beginn der Sommerferien haben sich ehemalige Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Xanten , die vor 40 Jahren ihr Reifezeugnis abgelegt haben, zu einem Wiedersehen auf dem Hof von Jutta und Thomas Ahls in Veen getroffen. Der Gastgeber legt Zeugnis dafür ab, dass er in der Schule das Rüstzeug erhalten hat für eine erfolgreiche berufliche Karriere. Er ist bekanntlich seit 18 Jahren Bürgermeister im Alpener Rathaus.

Das Klassentreffen findet alle fünf Jahre draußen auf dem Land auf dem Anwesen Ahls statt. Bei sommerlichem Wetter, Köstlichkeiten vom Grill und gut gekühlten Getränken wurden wieder die alten Schulgeschichten aufgewärmt. Bei Musik aus den 80ern segelten die inzwischen in die Jahre gekommenen Herrschaften wie in jungen Jahren auf der „Neuen Deutschen Welle“. Erst im Morgengrauen zogen sich die letzten Partygäste für ein paar Stunden Schlaf zurück, bis nach dem gemeinsamen Frühstück aufgeräumt wurde. In fünf Jahren wollen sie sich wieder draußen auf dem Lande treffen.