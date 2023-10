Festakt des VdK in Rheinberg „Lassen Sie uns zusammenhalten für eine bessere Welt“

Der VdK am Niederrhein hat am Samstag in Rheinberg seien 75. Geburtstag gefeiert. Wie der Sozialverband mitteilte, kamen mehr als 300 Gäste aus der Region zum Festakt in der Rheinberger Stadthalle, darunter Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Der VdK am Niederrhein ist zuständig für die Kreise Wesel und Kleve sowie die Stadt Duisburg.