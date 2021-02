Impfen am Niederrhein : VDK kritisiert Hürden auf dem Weg zur Impfung

Impfen am Niederrhein

Der Weg ins Impfzentrum ist oft weit und für alte und gebrechliche Menschen kaum zu bewältigen, so der VDK. Er fordert Hilfen. Foto: dpa/Dominic Lipinski

Rheinberg/Niederrhein Horst Vöge, Vorsitzender des VDK Niederrhein, fordert Politik und Verwaltungen auf, Hürden zu beseitigen, die Über-80-Jährigen den Weg ins Impfzentrum fast unmöglich machen.

Seit Beginn der vorigen Woche verzeichnet der VDK-Kreisverband Niederrhein mit Sitz in Rheinberg einen massiven Anstieg der Anfragen bezüglich der bevorstehenden Impfungen. Vor allem die Über-80-Jährigen beziehungsweise ihre Angehörigen kämen mit der Terminvergabe für die Impfungen nicht zurecht, so VDK-Kreisvorsitzender Horst Vöge. Viele der Anrufer berichteten, sofern sie denn bei der Terminvergabe erfolgreich waren, von körperlichen Einschränkungen, die sie daran hinderten, zu ihren jeweiligen Impfzentren am Niederrhein zu kommen.