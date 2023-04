Kampf gegen Vandalismus in Alpen Sekundarschule hat schon Kameras

Videoüberwachung an Alpener Schulen ist längst Realität. Teilweise jedenfalls. Die Sekundarschule wird bereits seit Jahren, weit vor Beginn der energetischen Sanierung, kameraüberwacht, teilt die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Sitzung des Rates am Dienstag, 18. April, 18 Uhr, mit. Die Politik sei seinerzeit in die technische Aufrüstung involviert gewesen, hieß es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Die CDU hatte das Thema Videoüberwachung nun auf die Tagesordnung setzen lassen, nachdem ein jugendliches Trio spätabends auf dem Hof der Grundschule zum Wald randaliert und Schaden angerichtet hatte.